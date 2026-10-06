Овечкин сыграет последний сезон в НХЛ

Александр Овечкин объявил, что играет последний сезон в НХЛ – для спортсмена он станет 22-м. Карьеру в НХЛ знаменитый российский хоккеист начал ровно 21 год назад – 5 октября 2005 года.
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