ВСУ в ДНР попытались убить своих солдат за сдачу в плен

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали свой минометный расчет в Федоровке (Донецкая народная республика, ДНР) в попытке ликвидировать военнослужащих, так как они сдались в плен российским военнослужащим.
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