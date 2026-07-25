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САУ «Гиацинт-С» уничтожила пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

САУ «Гиацинт-С» уничтожила пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

В Минобороны России рассказали, что российские операторы БПЛА обнаружили пункты управления беспилотными аппаратами ВСУ в Запорожской области, после чего его уничтожили расчёты 152-мм самоходных орудий 2С5 «Гиацинт-С».

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