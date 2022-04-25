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Foreign Policy объяснил поддержку РФ рядом стран колониальной историей

Foreign Policy объяснил поддержку РФ рядом стран колониальной историей

Большая часть мира осталась нейтральной к России в контексте спецоперации по защите населения Донбасса, в том числе потому, что заметили отголоски соперничества между Западом и Востоком, уверен обозреватель журнала Foreign Policy Говард Френч.

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