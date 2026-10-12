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Вучич рассказал, что недавно обсуждал с Путиным ситуацию вокруг NIS

Вучич рассказал, что недавно обсуждал с Путиным ситуацию вокруг NIS

Экс-глава Сербии Александр Вучич в интервью ведущей RT Balkan Марии Кордич рассказал, что недавно обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию вокруг компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).

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