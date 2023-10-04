Тренировки с расчетами БпЛА мотострелковых соединений ВВО прошли на полигонах округа в Бурятии, Амурской области

На практической части занятия военнослужащие показали свои навыки в снаряжении дронов муляжами боеприпасов, применяемых в ходе СВО, управлении дроном в различных условиях и борьбе за его живучесть в случае воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) условного противника.
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