Тренировки с расчетами БпЛА мотострелковых соединений ВВО прошли на полигонах округа в Бурятии, Амурской области

На практической части занятия военнослужащие показали свои навыки в снаряжении дронов муляжами боеприпасов, применяемых в ходе СВО, управлении дроном в различных условиях и борьбе за его живучесть в случае воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) условного противника.