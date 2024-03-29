Специалисты инженерно-саперного подразделения РВСН завершили работу по разрушению льда на реке Чумыш для защиты Алтайского края от паводка

Военнослужащие выполнили несколько точечных подрывов ледяного покрова с помощью зарядов тротила. Теперь вода реки Чумыш не угрожает ни рабочему поселку Тальменка, ни жителям других населенных пунктов Алтайского края.
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