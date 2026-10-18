Медалью ордена «Родительская слава» отмечены жители Тульской области, воспитавшие пятерых детей. Глава региона подчеркнул, что многодетность — это подвиг любви, терпения и мудрости.
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