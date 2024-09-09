ФАС возбудила дело против банка ВТБ

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении банка ВТБ по признакам нарушения в рекламе кредитной карты из-за использования в ней некорректного сравнения, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на телеграм-канал ведомства.
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