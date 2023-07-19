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Александр Коган: «Зарплату Дэвис и Смолкину выплачивал ЦСП, это бюджетные средства, именно зарплата и была компенсирована»

«Я подтверждаю слова Елены Чайковской – федерация действительно не платила деньги Дэвис и Смолкину на подготовку или тренировки.

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