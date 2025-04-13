В Киргизии уволен глава генштаба ВС на фоне провала госпереворота

Глава генерального штаба вооруженных сил Киргизии, первый заместитель министра обороны Руслан Мукамбетов уволен президентом республики Садыром Жапаровым на фоне вскрывшейся на этой неделе попытки государственного переворота, сообщает со ссылкой на администрацию президента агентство Sputnik.