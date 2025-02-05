Облако с запахом газа накрыло Астрахань

ИТАР-ТАСС/Георгий Шпикалов Облако с запахом природного газа накрыло Астрахань утром 5 февраля. Такая ситуация возникла в городе из-за запуска установок на Астраханском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ), пояснил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
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