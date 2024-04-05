Сенат США надавит на Палату представителей для одобрения новой помощи Киеву

Лидер демократического большинства в верхней палате американского Конгресса Чак Шумер заявил, что Сенат США намерен оказывать давление на Палату представителей для одобрения законопроекта о выделении дополнительного финансирования Киеву, поскольку ситуация на Украине ухудшается.
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