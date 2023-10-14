В проекте бюджета России гарантировали соцобязательства, заявила Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что проект федерального бюджета РФ на 2024 год гарантирует выполнение социальных обязательств перед гражданами, включая поддержку семей с детьми, индексацию выплат, пособий, минимального размера оплаты труда.
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