Областной профилактический марафон ´Старт на Безопасность´.

В течение сентября 2024 года в рамках областного профилактического марафона ´Старт на Безопасность!´ будет организована целенаправленная работа в учреждении образования по созданию безопасного образовательного пространства.
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