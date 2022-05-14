Доходы России от нефтеэкспорта выросли вдвое - и все это, несмотря на западные санкции. Как пишет The Economist, ограничения не мешают бесперебойным поставкам нефти и газа, а скачок цен на энергоносители еще больше увеличил прибыль нашей страны.