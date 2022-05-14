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Доходы России от нефтеэкспорта выросли вдвое

Доходы России от нефтеэкспорта выросли вдвое - и все это, несмотря на западные санкции.  Как пишет The Economist, ограничения не мешают бесперебойным поставкам нефти и газа, а скачок цен на энергоносители еще больше увеличил прибыль нашей страны.

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