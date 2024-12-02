Каждый год в мире деградирует 1 млн км² плодородных земель — Guardian

Скорость деградации плодородных земель в мире составляет 1 млн кв. км в год, такой вывод следует из исследования Потсдамского института изучения климатических изменений, 1 декабря написало британское издание The Guardian.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии