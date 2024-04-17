Военкор Коц рассказал, как медик Торгашев спас раненых бойцов ВС России, прикрыв собой

Медику ВС России Михаилу Торгашеву удалось прикрыть собой раненых товарищей.По информации военкора Александра Коц, механик-водитель медвзвода ВС РФ Михаил Торгашев совершил подвиг, прикрыв собой сослуживцев, которые получили ранения.
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