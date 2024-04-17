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Царьград

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Военкор Коц рассказал, как медик Торгашев спас раненых бойцов ВС России, прикрыв собой

Военкор Коц рассказал, как медик Торгашев спас раненых бойцов ВС России, прикрыв собой

Медику ВС России Михаилу Торгашеву удалось прикрыть собой раненых товарищей.По информации военкора Александра Коц, механик-водитель медвзвода ВС РФ Михаил Торгашев совершил подвиг, прикрыв собой сослуживцев, которые получили ранения.

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