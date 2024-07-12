Собянин: Город предоставил в аренду 46 участков под промышленные производства

Промышленные предприятия обеспечат работой 25 тысяч человек Сергей Собянин сообщил в своём Telegram-канале, что для строительства производств Москва выделила инвесторам 46 участков по символической ставке — один рубль в год.
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