Президент Панамы после встречи с Зеленским пообещал открыть посольство Украины

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) пообещал открыть в стране украинское посольство.
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