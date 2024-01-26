Политолог Богачева: в случае президентства Трампа политика США не сильно изменится

Претендующий во второй раз на президентское кресло экс-лидер США Дональд Трамп обещает в случае победы на выборах за сутки завершить конфликт между Россией и Украиной, однако воспринимать всерьез подобные заявления не стоит, считает политолог Анна Богачева.