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Политолог Богачева: в случае президентства Трампа политика США не сильно изменится

Политолог Богачева: в случае президентства Трампа политика США не сильно изменится

Претендующий во второй раз на президентское кресло экс-лидер США Дональд Трамп обещает в случае победы на выборах за сутки завершить конфликт между Россией и Украиной, однако воспринимать всерьез подобные заявления не стоит, считает политолог Анна Богачева.

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