Изучение будущего майнинга биткоинов после халвинга: анализ Cantor Fitzgerald

Известная компания Cantor Fitzgerald предоставляющая финансовые услуги, проанализировала потенциальное влияние события связанного с халвингом биткоина в апреле 2024 года, на одиннадцать крупных компаний занимающихся майнинм биткоинов.
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