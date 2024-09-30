Премьер Белоруссии запланировал встречу с Мишустиным

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что планирует встретиться с председателем правительства России Михаилом Мишустиным на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Армении.
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