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Премьер Белоруссии запланировал встречу с Мишустиным

Премьер Белоруссии запланировал встречу с Мишустиным

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что планирует встретиться с председателем правительства России Михаилом Мишустиным на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Армении.

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Комментарии
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Александр Глущенко
ага... знач чит будет клянчить кредиты , с обеШанием отдать их когда-нибудь .. возможно  и даже наверное ,  но потом и когда-нибудь ..
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21 час.

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