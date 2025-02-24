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"Если она сядет, я буду только рад". Друг умершего футболиста рассказал о его походе к терапевту

"Если она сядет, я буду только рад". Друг умершего футболиста рассказал о его походе к терапевту

Спортсмену долгое время не назначали нужные обследования.Дмитрий Краснов посвятил футболу более 20 лет своей жизни, вплоть до последних сезонов выступая за команду "Энергия" из Чебоксар.

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