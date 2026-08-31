NQ Weekly Outlook – Week 35 of 2026 (AUG 31 - SEP 04) E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! UA_CAPITAL NQ WEEKLY MARKET OUTLOOK NQ Weekly Recap Outlook NQ experienced aggressive front running, causing price to miss our Demand 1 Zone by just a few points.
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