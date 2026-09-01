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Пятый канал

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Квашеные огурцы с ржаной мукой: рецепты хрустящих заготовок на зиму

Квашеные огурцы с ржаной мукой: рецепты хрустящих заготовок на зиму

В отличие от малосольных, при приготовлении квашеных огурцов работает молочнокислое брожение, а ржаная мука в рецепте становится естественным катализатором процесса.

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