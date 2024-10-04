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Сыр и зерно: защита от ГЭРБ, доказанная китайскими учеными

Сыр и зерно: защита от ГЭРБ, доказанная китайскими учеными

Ученые из Шэньяна выявили, что увеличение потребления зерновых и сыра снижает риск гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

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