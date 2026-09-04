Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ЦИФРОВАЯ ЭПОХА: МАНИПУЛЯЦИИ И ФЕЙКИ КАК ОРУЖИЕ В ДЕБИЛЕЗИРУЕМОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

▪Какими инструментами воздействия на сознание сегодня пользуются западные специалисты по информационно-психологическим операциям▪Почему при ведении боевых действий необходимо создавать протестные настроения и атмосферу неуверенности в обществе страны – противника▪Как искусственный интеллект в разы увеличил число фейков в информационных войнах▪Что такое информационная гигиена и как противостоять манипулятивным интернет-технологиям▪Как цифровая эпоха изменила информационно – психологическую работу спецслужб▪Как западные специалисты пытаются воздействовать на общественное сознание с целью спровоцировать социальную напряженность в нашей странеОб этом в новом выпуске авторской программы Анны Шафран«Стратегия национальной безопасности».

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