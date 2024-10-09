Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Квартальная выручка TSMC возросла на 36,5%

Крупнейший в мире контрактный производитель микросхем TSMC зафиксировал заметный рост выручки в третье квартале, которая превзошла как рыночные, так и собственные прогнозы компании, благодаря высокому спросу на искусственный интеллект, пишет Reuters.

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