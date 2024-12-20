Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 739 подписчиков

Клуб «Мультиспорт» и Фонд Юрия Лужкова продолжили традицию проведения предновогодних теннисных турниров в честь памяти Юрия Лужкова

Клуб «Мультиспорт» и Фонд Юрия Лужкова продолжили традицию проведения предновогодних теннисных турниров в честь памяти Юрия Лужкова

14 декабря в спортивно-развлекательном клубе «Мультиспорт» в Лужниках при поддержке Фонда Юрия Лужкова прошел традиционный зимний теннисный турнир памяти Юрия Михайловича «Кожаная кепка» в парном разряде среди любителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх