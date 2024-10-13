Шольц проигнорировал просьбы Зеленского о ракетах Taurus и ускоренном приеме Украины в НАТО

Во время последней встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, которая состоялась 11 октября в Берлине, украинский лидер Владимир Зеленский требовал разрешить наносить удары вглубь территории РФ, в том числе ракетами Taurus.
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