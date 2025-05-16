Обновленный иммунитет: как формируется современный календарь прививок в России Ирина ВальковаВ условиях стремительного развития медицины и фармацевтики, а также появлению новых инфекционных угроз вопрос вакцинации остаётся одним из ключевых в здравоохранении.
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