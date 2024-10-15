Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Харрис: США не следует прекращать помощь странам из-за своих проблем

Харрис: США не следует прекращать помощь странам из-за своих проблем

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис выразила мнение, что Вашингтон не должен прекращать помощь другим странам из-за внутренних проблем в стране, в этом выражается роль США как «мирового лидера».

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