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ИА Регнум

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Бойцам «Южной» группировки доставили мощи Дмитрия Донского

Бойцам «Южной» группировки доставили мощи Дмитрия Донского

Подразделения «Южной» группировки войск встретили ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского.

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