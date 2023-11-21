В Воронежской области сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю большегруза, который в снегопад не справился с управлением и съехал с дороги

Накануне, осуществляя надзор за дорожным движением, на 21 км автодороги М «Дон-п.Колодезный», госавтоинспекторы по Каширскому району старший лейтенант полиции Александр Вологура и старший лейтенант полиции Виталий Ларин обнаружили съехавший с проезжей части автомобиль «МАЗ».