В Воронежской области сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю большегруза, который в снегопад не справился с управлением и съехал с дороги

Накануне, осуществляя надзор за дорожным движением, на 21 км автодороги М «Дон-п.Колодезный», госавтоинспекторы по Каширскому району старший лейтенант полиции Александр Вологура и старший лейтенант полиции Виталий Ларин обнаружили съехавший с проезжей части автомобиль «МАЗ».
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