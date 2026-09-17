В Израиле близки к догадке, что страну ведут к краху в интересах Сити*. создающего нового монстра

Израиль на грани: 4 фронта одновременно и визит хасидов в Белый дом | Саймон Ципис и Стив ДудникВ этом выпуске детектив Стив Дудник и Саймон Ципис обсуждают неожиданные детали событий 7 октября, которые вызывают много вопросов в обществе.