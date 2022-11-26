Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Минтюков набрал 1+1 в матче с «Сарнией» в день своего 19-летия. Защитник идет в топ-3 бомбардиров OHL с 32 очками в 23 играх

Защитник «Сагино» Павел Минтюков идет 3-м в гонке бомбардиров OHL с 32 очками в 23 играх. Игрок набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио с «Сарнией» (4:1).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх