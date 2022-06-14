Колосков о Миранчуке: он не Месси или Роналду, ему нужно идти, куда позовут

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал слухи о том, что российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук попал в список игроков, которых итальянский клуб готов продать в летнее трансферное окно.
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал слухи о том, что российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук попал в список игроков, которых итальянский клуб готов продать в летнее трансферное окно.
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