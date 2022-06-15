"Огонь новой страсти": 3 знака зодиака с головой накроет волна мощных чувств в ближайшие дни

Астрологи определили знаки зодиака, которых накроет мощная волна жгучих чувств в ближайшие три дня. Представители сразу трех созвездий окажутся в самом эпицентре вихря африканских страстей.
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