Союз нерушимый или разрушенный?

На днях советник президента РФ, ответственный секретарь Петербургского международного форума уверенно заявил, что процедура ликвидации Советского Союза была нарушена, а поэтому юридически он существует до сих пор.
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