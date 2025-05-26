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Союз нерушимый или разрушенный?

Союз нерушимый или разрушенный?

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Комментарии
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Eduard
Я согласен! Ельцин нарушил всё что можно.Можно вообще не признавть те договора!
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