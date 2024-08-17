Расчеты РСЗО "Град" ударом сорвали ротацию боевиков ВСУ на правобережье Днепра

Скриншот видео Расчеты РСЗО "Град" десантников ВС России нанесли удар по командно-наблюдательному пункту (КНП) военнослужащих ВСУ и украинских националистов и сорвали ротацию боевиков на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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