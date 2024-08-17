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Расчеты РСЗО "Град" ударом сорвали ротацию боевиков ВСУ на правобережье Днепра

Расчеты РСЗО "Град" ударом сорвали ротацию боевиков ВСУ на правобережье Днепра

Скриншот видео Расчеты РСЗО "Град" десантников ВС России нанесли удар по командно-наблюдательному пункту (КНП) военнослужащих ВСУ и украинских националистов и сорвали ротацию боевиков на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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