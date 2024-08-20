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Александр Дугин рассказал, как потеря дочери изменила его жизнь: «Она стала русским героем. Но это не облегчает боль»

Александр Дугин рассказал, как потеря дочери изменила его жизнь: «Она стала русским героем. Но это не облегчает боль»

Фото: ФРОЛОВ Михаил Сегодня 5K прочитали 20 августа два года назад террористы взорвали машину русского философа Александра Дугина, в которой оказалась его дочь — Дарья.

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