Агентство Moody's продолжает рекомендовать Венгрию для инвестиций на фоне стремительного роста экономики

После позитивного отчета Standard & Poor's в апреле 2024 года агентство Moody's продолжает рекомендовать Венгрию для инвестиций с позитивным экономическим прогнозом, что отражает высокий уровень доверия к стране.
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