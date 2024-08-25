Замешан в особо тяжких преступлениях? За что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы

Немногие задумываются о том, что в одночасье вся жизнь порой может рухнуть, словно карточный домик. Каким бы богатым, известным и даже великим ни был человек, несправедливость одолевает его, переворачивая судьбу самым жестоким и нечестным образом.
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