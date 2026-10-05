🌾 Посевная озимых стартовала в Крыму. Какую площадь отвели под культуры? Экватор пройден — около половины всех работ завершили в 14 районах республики, где идёт сев озимых.
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