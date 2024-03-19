Собянин рассказал о разделе «Мои госпитализации» в электронной медкарте

Пациенты стационаров изучали свои назначения К новому разделу электронной медицинской карты «Мои госпитализации» жители Москвы обратились более 2,6 млн раз, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
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