Гендиректор «Спартака» объяснил заявления «Зенита» о популярности ДНК «Газпрома»

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов связал стремление «Зенита» называть себя самым популярным футбольным клубом России с корпоративной культурой «Газпрома».
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