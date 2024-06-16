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Квадробинг и фурри: почему подростки хотят быть похожи на кошек

Квадробинг и фурри: почему подростки хотят быть похожи на кошек

В Красноярске, городе-миллионнике, ввели режим повышенной готовности из-за нашествия медведей. Теперь по городу должны ходить патрули из экологов и полицейских, последним разрешено применять табельное оружие на поражение.

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Комментарии
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Владимир Козлов
Хорошо быть кошкою, хорошо собакою - где хочу пописаю, где хочу покакаю. Жалобы на то что медведи приходят к жилью, а сколько лесов вырубили посчитали? У животных не остается выбора. Нарушая экологию уничтожая природу люди сами толкают животных к этому.
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17 час.
Улена
Родители, уделяйте больше времени своим детям! Занимайтесь ими, общайтесь с ними! Не отдавайте их на растерзание социальным сетям и пр!!!
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16 час.

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