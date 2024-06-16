Квадробинг и фурри: почему подростки хотят быть похожи на кошек

Владимир Козлов

Хорошо быть кошкою, хорошо собакою - где хочу пописаю, где хочу покакаю. Жалобы на то что медведи приходят к жилью, а сколько лесов вырубили посчитали? У животных не остается выбора. Нарушая экологию уничтожая природу люди сами толкают животных к этому.