Три способа, как Трамп может убрать «доставшего» Зеленского Временное прекращение предоставления ВСУ американских разведданных, зафиксированное в ходе крайнего российского ракетного удара по Киеву, может свидетельствовать о том, что Зеленский реально «достал» Трампа.