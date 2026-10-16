Киберпреступники начали использовать новые схемы обмана на фоне сбоев в сервисах Яндекса. О том, какие уловки применяются чаще всего, рассказала автор проекта финансового просвещения и противодействия мошенничеству «Меня не обмануть!», заместитель председателя Общественного совета УМВД России по Нижнему Новгороду Наталья Халезова.