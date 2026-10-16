Киберпреступники начали использовать новые схемы обмана на фоне сбоев в сервисах Яндекса. О том, какие уловки применяются чаще всего, рассказала автор проекта финансового просвещения и противодействия мошенничеству «Меня не обмануть!», заместитель председателя Общественного совета УМВД России по Нижнему Новгороду Наталья Халезова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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